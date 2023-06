François Azzola et Dorien Cuypers éliminés au 1er tour du double mixte en padel

François Azzola et Dorien Cuypers ont également été battus en huitième de finale (1er tour) du double mixte du tournoi de padel des Jeux Européens, jeudi à Cracovie en Pologne. Nos compatriotes ont perdu face au duo italien Marco Cassetta et Giulia Sussarello deux manches à une : 6-4, 4-6 et 6-2. La rencontre a duré 1h56.

Plus tôt dans la journée, Helena Wyckaert et Bram Coene n'ont pas non plus franchi le premier tour du double mixte. Ils ont été battus par les Français Lucile Pothier et Thomas Leygue en deux manches 6-3 et 7-6 après 1h13 de jeu.