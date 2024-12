"Voir ça comme une opportunité": 4.000 emplois à pourvoir pendant les fêtes, voici les secteurs les plus en demande

Partager:

Le Forem a annoncé ce vendredi que 4.000 emplois étaient à pourvoir dans des secteurs très actifs durant les fêtes. Quels sont les profils recherchés? Ces personnes peuvent-elles espérer un CDI à terme? Le directeur de la communication du Forem, Thierry Ney, répond à nos questions.

Quels sont les profils recherchés? Il y a quatre grands secteurs: l'HoReCa, le tourisme, le commerce et la logistique. Le secteur de la logistique est le secteur le plus en demande, il représente près de 2.000 opportunités d'emploi. Deux métiers se dégagent, magasinier, près de 600 postes à pourvoir, mais aussi le métier de chauffeur poids lourd, c'est un métier en pénurie. Et comme je discutais avec un patron hier, il me disait, on a anticipé, on a lancé une formation pour former 10 chauffeurs poids lourds. Mais aujourd'hui, si on me demande, j'en voudrais 20 autres pour pouvoir assumer toutes les commandes que j'ai à apporter.

Ce type d'annonce, à quelques jours d'une période extrêmement intense, ça signifie qu'il y a un cruel et urgent besoin de personnel dans ces secteurs ? Effectivement. On a quand même beaucoup travaillé, anticipé, puisque le Forem a formé près de 8.200 personnes, soit près de 30 % en plus par rapport à il y a deux ans pour ces quatre secteurs. Mais malgré tout, il reste encore énormément d'opportunités d'emploi. Et donc, on a voulu mettre le focus sur ces opportunités parce qu'il reste encore pas mal de demandeurs d'emploi en Wallonie, près de 240.000. À lire aussi Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba s'implante à Liège: des milliers d'emplois créés, voici les profils recherchés On se dit qu'avec la période des fêtes, il y a des gens qui se disent qu'ils vont changer de boulot, attendre souvent les bonnes résolutions de la nouvelle année. Mais on se dit qu'ils peuvent peut-être anticiper et saisir l'une de ces 4.000 opportunités d'emploi.