Grève chez bpost: les centres de tri bloqués en Wallonie et à Bruxelles, quelles conséquences pour les livraisons?

Les centres de tri postaux wallons de Liège X et Charleroi X ainsi que celui de Bruxelles X étaient toujours bloqués mercredi matin alors qu'une nouvelle réunion entre direction et syndicats de bpost était sur le point de commencer à 8h30 au siège de l'entreprise, ont indiqué Stéphane Daussaint, responsable général CSC-Transcom Postes et Laura Cerrada Crespo, la porte-parole de bpost.

Depuis lundi, la distribution du courrier, des colis et des journaux est perturbée au sud du pays et dans la capitale. La Flandre est quant à elle relativement épargnée. Les postiers protestent notamment contre la fin imminente (le 30 juin) de la concession d'État pour la distribution des journaux et ses conséquences potentielles sur le personnel de bpost. "De nombreux licenciements sont évoqués", rappelle le journaliste.

Il faudra compter du retard pour la livraison des colis et des journaux

Ce mercredi, ce sont donc les centres de tri qui sont perturbés. "Ici à Bruxelles, les camions arrivent chargés de lettres et de colis qui ont été envoyés ces derniers jours. Mais toutes ces marchandises resteront entassées ici durant les prochaines heures, voire les prochains jours. Aucun camion ne peut sortir rempli et donc il faudra compter du retard pour la livraison des colis et des journaux", explique Romain Mayez.

D'après les syndicats, ce mouvement social pourrait continuer si aucun accord n'est trouvé. Pour demain, par exemple, ce sont les bureaux de poste qui sont visés et qui seront à l'arrêt. L'inquiétude reste de mise pour les travailleurs. "On parle quand même d'un nombre très élevé de licenciements, des contrats qui ne vont pas passer de CDD à CDI. Ils sont inquiets pour leur avenir et surtout la jeunesse", témoigne Chadia Aouni, déléguée de secteur CSC-Transcom Postes.