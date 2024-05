Guerre Israël-Gaza: des centaines d'étudiants ont manifesté à l'ambassade d'Israël à Uccle, l'intervention policière est terminée

Des étudiants ont une nouvelle fois manifesté ce mercredi non loin de l'ambassade d'Israël à Uccle. La police a dû intervenir.

La police a de nouveau utilisé du gaz lacrymogène et déployé le canon à eau lors de la manifestation pro-palestinienne à l’ambassade d’Israël à Uccle mercredi vers 19h30. Il y avait un millier de jeunes et d’étudiants présents et d’autres continuaient d’affluer.

À 20h30, les étudiants ont été dispersés et l'intervention policière s'est terminée. Un périmètre de sécurité est toujours en place.