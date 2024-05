Vacances d'été à petit prix: Benjamin Maréchal dévoile les bons plans

Chaque année, 7 Belges sur 10 partent en vacances. Que ce soit à l'étranger ou chez nous, on a tous les mêmes envies : partir à des prix abordables. Mais attention, car à côté des bons plans, il y a aussi les arnaques. Comment éviter de se faire arnaquer ? Prix cassés ou prix cachés ? Promotions alléchantes, faut-il s'en méfier ? Ce soir, Coûte Que Coûte offre ses conseils pour voyager au meilleur tarif sans vous ruiner.

Pour cette enquête, l'équipe de Coûte Que Coûte a analysé les offres de Brussels Airlines, TUI et Ryanair pour un voyage de quatre personnes de Bruxelles à Malaga, du 15 au 18 août.

Coûte Que Coûte a mené l'enquête pour trouver les meilleurs plans pour voyager malin, en évitant les arnaques. Entre compagnies aériennes et réservations d'hôtel, découvrez les véritables bons plans pour des vacances réussies.

C'est la compagnie Ryanair qui se voit proposer les tarifs les plus avantageux, avec un prix total de 1.837 € pour quatre personnes, bagages inclus.

Tandis que Brussels Airlines propose pour quatre personnes un billet à 1.943 € avec un bagage cabine de huit kilos et un bagage soute de 23 kilos par personne. Chez TUI, le bagage cabine permet de prendre un petit peu plus avec dix kilos, mais seulement 20 kilos en soute, le billet est lui plus cher à 1.955 €.

Réserver un hôtel : Booking.com, agence de voyage, ou site de l'hôtel ?

En plus des vols, l'équipe de Coûte que Coûte a également examiné les différentes options pour réserver un hôtel. Devez-vous passer par des plateformes comme Booking.com, une agence de voyage, ou réserver directement sur le site de l'hôtelier ?