Guerre Israël-Gaza: la façade du siège du MR recouverte de peinture rouge sang

"Le MR bloque toute possibilité de sanctionner Israël pour le génocide en cours à Gaza. Plus largement, le MR collabore avec Israël, responsable de nettoyage ethnique depuis 1948", affirment les militants dans un communiqué.

Sur Facebook, le président du parti, Georges-Louis Bouchez a dénoncé cette action dans laquelle il voit le résultat de "l'instrumentalisation" du conflit au Proche-Orient "par la gauche".

"Alors que la Belgique est saluée pour sa position sur ce conflit à travers le monde grâce à l'action d'Hadja Lahbib, la gauche manipule l'opinion et suscite la haine. Et cette haine débouche sur des actes odieux et indignes", a commenté le Montois.