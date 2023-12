"Il n'y a pas photo, c'est le meilleur avion du monde": le premier F-35 est sorti d'usine au Texas

"C'est un moment-clé, parce que le message qu'on donne est très clair on fera tout pour défendre notre population, pour défendre nos intérêts, pour défendre notre prospérité et défendre nos amis et aussi nos pilotes. Mais l'équipement qu'on avait était vraiment en fin de vie", a souligné M. De Croo devant un parterre de militaires, d'industriels - dont certains doivent signer des accords économiques avec Lockheed Martin et de responsables américains. Six accords économiques concernant des entreprises belges ont été signés en marge de la cérémonie.

"C'est le meilleur matériel disponible d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue des performances", a ajouté le Premier ministre belge.

Une commande de 34 avions