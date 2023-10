"Il y a une inversion des rôles": les employeurs doivent s'adapter aux envies des jeunes pour recruter

Selon les résultats de l'observatoire qui a sondé plus de 750 actifs de 18 à 32 ans (travailleurs ou à la recherche d'un emploi), les personnes interrogées citent le bien-être quotidien au travail (à 38%), le package salarial (37%) et la flexibilité (aussi bien dans les horaires que pour le lieu de travail, à 34%) comme principales attentes d'un emploi, devant la stabilité (30%) ou encore la quête de sens (12%). Près d'un tiers (31%) pourrait d'ailleurs envisager un changement professionnel pour obtenir davantage de flexibilité, notamment via le télétravail.

Le bien-être au travail et la flexibilité des horaires sont désormais aussi importants que l'offre salariale aux yeux des jeunes travailleurs, constate lundi une étude de CBC Banque & Assurance. Cette évolution, accélérée par les différentes crises des dernières années, oblige les entreprises à revoir leur processus de recrutement et à se montrer créatives.

Le reflet de tendances

Ces résultats sont le reflet de tendances qui existent depuis plusieurs années et que les crises successives ont accéléré, analyse Marine De Ridder, chargée de cours à l'ICHEC Brussels Management School. "La crise sanitaire a notamment renforcé la recherche de flexibilité. La sphère des loisirs, de la famille et du couple devient aussi plus importante, il faut alors une offre salariale qui permette de répondre aux besoins."

Ces évolutions obligent les entreprises à revoir leur modèle de recrutement et de leadership pour attirer et garder les talents, surtout que plus de 40% des jeunes actifs pensent changer de travail au maximum tous les 5 ans, ajoute l'étude. Les employeurs doivent notamment s'adapter à la demande de flexibilité et proposer une offre conforme à la réalité.