Incendie sur l'île de Kos: "énorme déception" pour Laurence qui apprend que son voyage est annulé alors qu'elle est déjà à l'aéroport

"Nous devions embarquer tous les 8 sur un vol à 10h pour Kos, depuis Cologne. Et une demi-heure avant d'arriver, nous avons reçu un mail pour dire que notre voyage est annulé. Il était à peu près 7h du matin quand on l'a vu. Sunweb n'était pas joignable avant 9h. Puis quand on a appelé à partir de 9h, Sunweb nous a dit qu'à cause des incendies, notre voyage est annulé", déplore la maman de 6 enfants.

C'est le cas de Laurence et sa famille. Ils sont originaires de Bassilly dans le Hainaut, et ils devaient prendre un vol pour la Grèce depuis l'aéroport de Cologne, en Allemagne. Toute la petite famille devait passer 12 jours sur l'île de Kos. Elle nous a contactés alors qu'elle en était voiture, pour rentrer chez elle.

La famille se retrouve livrée à elle-même, devant trouver une solution elle-même. "Sunweb nous a laissé tomber, en disant qu'on doit se débrouiller. Eux, ils ne vont nous rembourser que dans un mois. Une famille de 8 personnes, avec 6 enfants, à l'aéroport et sans voyage... On doit se débrouiller, on doit réserver nous-mêmes et avancer nous-mêmes l'argent pour un autre voyage."

Leur vol en direction de Kos était bel et bien maintenu, c'est le tour-opérateur belge qui a pris la décision d'annuler leur vol par précaution. "Nous avons téléphone à l'hôtel et ils nous ont confirmé qu'il n'y avait rien de leur côté, ils nous attendaient. Mais Sunweb n'a rien voulu entendre et ils ont annulé tous nos billets pour partir", poursuit l'habitante de Bassily.

"La déception est énorme, surtout pour nous et nos 6 enfants. On va essayer de trouver un voyage cet après-midi, pour essayer de repartir demain. Notre voyage était réservé depuis 6 mois à peu près. Et tout est parti en fumé en quelques minutes."

Feux de forêt ailleurs en Grèce

Des feux de forêt se sont également déclarés dans d'autres régions de Grèce, dont l'île de Chios. Ces derniers jours, d'autres ont également été signalés près de la capitale grecque, Athènes. Autant d'incendies qui ne semblent pas avoir dérangé les clients des voyagistes belges.

Chaque été, la Grèce est frappée par des feux de forêt et les autorités craignent que les mois d'été soient extrêmement difficiles cette année. La Grèce a connu l'hiver le plus doux de son histoire et souffre maintenant de la vague de chaleur la plus précoce, avec des températures atteignant 44 degrés au début du mois de juin.