Info trafic: déjà de nombreux ralentissements et un accident sur le ring, quel est l'état des routes ce jeudi matin?

Dans l'autre sens, 20 minutes à ajouter entre Strombeek-Bever et Anderlecht-Nord vers Halle suite à la zone de chantier à Anderlecht.

Un autre accident, confirmé lui, s'est produit en bande de gauche sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen. Vous ajoutez déjà 20 minutes entre Wemmel et Vilvorde vers Zaventem.

Toujours 20 minutes à ajouter entre Lillois et Argenteuil vers le carrefour Léonard. Les files diminuent donc ce qui est une bonne nouvelle.

On vous parle de ralentissements depuis tout à l'heure sur le ring extérieur de Bruxelles. Ils sont toujours présents et seraient causées par un incident impliquant un camion qui viendrait d'être dégagé.

On signale enfin un accident à Bruxelles dans le Tunnel Annie Cordy vers la Basilique.

Toujours sur ce ring extérieur, vous ralentissez déjà à cause des travaux d'Anderlecht. 10 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

Les files déjà constatées tout à l'heure sur le ring extérieur de Bruxelles se sont allongées. Vous ajoutez maintenant 25 minutes entre Mont-Saint-Jean et La Hulpe vers le Carrefour Léonard. La raison de ces files est inconnue pour le moment. Vraisemblablement donc un chantier mobile.

05h59

Déjà quelques ralentissements sur le ring

On constate déjà quelques légers coups de frein sur le ring extérieur de Bruxelles entre Argenteuil et la Hulpe vers le Carrefour Léonard ainsi que bien évidement sur le ring intérieur entre Vilvorde et Machelen vers Zaventem.

On vous rappelle que depuis hier et jusque demain, Bruxelles accueille un sommet européen avec de nombreuses mesures de sécurité qui ont un impact sur le trafic. C'est ainsi que le Tunnel Reyers-Centre reste fermé à la circulation. Un périmètre de sécurité est installé autour du Rond-Point Schuman.