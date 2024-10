Des activités organisées ce jeudi dans toute la Belgique pour "éliminer la pauvreté"

Le 17 octobre est "l'occasion d'attirer l'attention sur toutes les personnes qui luttent contre la pauvreté, jour après jour", a déclaré le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Lui a choisi de prendre part à cette journée en informant le grand public sur les activités organisées par les associations, les pouvoirs locaux et autres acteurs.

Dans la capitale, "Rendre visible l'invisible" a prévu un rassemblement dès 16h00 sur la place de la Bourse pour dénoncer le fléau de la surcharge administrative. "C'est-à-dire l'ensemble des démarches qui font obstacle et rendent impossible l'accès aux droits fondamentaux et sociaux des personnes", a précisé le collectif d'associations. Ce dernier a par ailleurs prévu une parade aux lanternes. Elle parcourra les rues bruxelloises entre 19 et 20h00 "pour mettre en lumière celles et ceux qui, trop souvent, restent invisibles".

D'autres activités auront lieu à Bruxelles et ailleurs en Belgique, dans le but de rappeler "que la pauvreté est une violation des droits humains".

Les personnes ne pouvant pas participer à l'une d'entre elles pourront tout de même apporter leur pierre à l'édifice en suspendant, par exemple, un drap blanc noué à une fenêtre.