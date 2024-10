Calendrier scolaire décalé: l'aéroport de Charleroi dévoile l'impact sur le prix des billets

Nous ne partons plus en vacances en même temps que nos amis flamands. Le calendrier scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles est maintenant décalé et cela a un impact direct sur l'aéroport de Charleroi.

Les affaires tournent à l'aéroport de Charleroi. "C'est nettement mieux", explique Philippe Verdonck, le CEO de Brussels South Charleroi Airport. "Ça donne un avantage parce que pendant que les Flamands partent en vacances, ils ont 100% des avions et quand les Wallons partent en vacances, ils ont 100% des avions", continue-t-il.

C'est plus intéressant

"Avant, ils se battaient entre eux. Ça étale et ça nous facilite aussi la vie à un niveau financier, c'est plus intéressant", explique Philippe Verdonck. Plus intéressant pour l'aéroport... mais pas forcément pour les voyageurs. Malgré l'avantage que cela confère à l'aéroport, les prix des billets ont plutôt tendance à augmenter. "Les avions sont plus remplis, ça fait plutôt augmenter les prix des billets", reconnaît le CEO.