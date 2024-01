Info trafic: quel est l'état des routes ce mardi matin?

10 minutes c'est aussi ce que vous ajouterez en venant de Namur entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne sur la E40 venant de Liège.

Pour arriver à Bruxelles, la fermeture de la E19 à Haut-Ittre et la déviation vers le ring est (direction Waterloo) occasionne toujours 15 minutes de files depuis Nivelles-Nord. La zone est à éviter, à nouveau, car au niveau de l'échangeur de Haut-Ittre, il est impossible de monter sur cette E19, que ce soit vers Hal ou vers Nivelles. Tous les automobilistes cherchent en effet des solutions alternatives via le réseau secondaire.

Suite à la déviation de l'E42 à l'échangeur de Daussoulx, on signale la saturation des sorties et bretelles aux alentours.

07h11

Des tracteurs signalés en province du Hainaut

Des tracteurs ont été signalés en province du Hainaut sur l'A501 à hauteur de Familleureux. 1 bande de circulation serait disponible dans les deux sens de circulation.

On rappelle la fermeture de l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Houdeng-Goegnies et la déviation via l'E42 puis l'A54. Vous ralentissez 10 minutes entre l'Aire du Roeulx et Houdeng-Goegnies.

A Hal, le blocage est toujours en cours avec un barrage filtrant sur la fin de l'E429 venant de Tournai et de très longues files.

Ce blocage à Hal provoque donc la fermeture de la E19 à Haut-Ittre avec la déviation via le ring Est. Les files s'intensifient à cet endroit avec maintenant 25 minutes de perdues entre Nivelles-Nord et Haut-Ittre

Dans l'autre sens, le ring extérieur et fermé entre Huizingen et Haut-Ittre avec 10 minutes de files constatées entre Beersel et Huizingen.

Au niveau de l'échangeur de Daussoulx, la circulation est toujours interrompue sur l'E42 vers Liège et vers Charleroi.

Si vous vous rendez à Liège vous serez amené à faire demi-tour à Champion tandis que si vous vous dirigez vers Charleroi, vous pouvez faire demi-tour à Eghezée.

A Bruxelles, les files habituelles sont présentes sur le ring intérieur avec 15 minutes de perdues entre Expo et Machelen en direction de Zaventem et 15 minutes également sur l'E19 venant d'Anvers entre Zemst et Machelen.

10 minutes sur la fin de l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.