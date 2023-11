Islam, immigration et souveraineté: quel est le programme du PVV, l'extrême droite néerlandaise qui vient de remporter les élections?

"Les Pays-Bas ne sont pas un pays islamique: pas d'écoles musulmanes, de Corans et de mosquées". "Nous voulons moins d'islam aux Pays-Bas et nous y parviendrons grâce à: moins d'immigration non occidentale et une arrêt général de l'asile". Il prévoit aussi "l'interdiction de porter le foulard islamique dans les bâtiments gouvernementaux."

Immigration

Le PVV propose un "gel de l'asile" et "une politique d'immigration généralement plus restrictive", ainsi qu'une dérogation aux règles européennes en matière d'asile et de migration. Le parti souhaite rétablir les contrôles aux frontières néerlandaises, en refoulant les demandeurs d'asile qui tentent d'entrer aux Pays-Bas en provenance de "pays voisins sûrs".