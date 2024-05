4 personnes dans un état critique après un grave accident sur l'autoroute E40 à Everberg

10h15 Ce que l'on sait sur l'accident à Everberg Quatre personnes ont été grièvement blessées dans un accident survenu vendredi matin sur l'autoroute E40 entre Bruxelles et Louvain, a indiqué la police fédérale, confirmant une information relayée par plusieurs médias. D'après le parquet de Louvain, un défaut technique pourrait être à l'origine de la collision. L'accident s'est produit vers 06h30 sur l'autoroute en direction de Liège, à la hauteur du parking d'Everberg. Des voitures sont entrées en collision. "Les images des caméras montrent que le premier véhicule a freiné brusquement et s'est arrêté, vraisemblablement en raison d'un défaut technique", a indiqué la porte-parole du parquet de Louvain. "Le second véhicule n'a pas pu freiner à temps et est entré en collision avec le premier. Le conducteur du second véhicule a été blessé mais n'a pas dû être transporté à l'hôpital. Il y avait quatre occupants dans le premier véhicule. Ils ont tous été gravement blessés et transportés à l'hôpital dans un état critique". Un expert en circulation a été désigné par le parquet afin de faire la lumière sur les circonstances de l'accident. Les conducteurs des deux véhicules ont entre-temps été soumis à un test d'alcoolémie, qui s'est révélé négatif. À la suite de l'accident, la circulation était fortement perturbée. Le trafic routier en direction de Louvain a été réduit à deux voies mais des files sont constatées depuis Bruxelles. En direction de la capitale, quelques ralentissements sont également observés, causés par des curieux.

