Nouveau rassemblement devant l'ambassade d'Israël: des centaines de manifestants ont réclamé un cessez-le-feu à Gaza

Plusieurs centaines de sympathisants de la cause palestinienne se sont à nouveau donnés rendez-vous hier soir devant l'ambasse d'Israël. Ils ont continué à faire passer leur message par des cris de ralliement, par des chants. Le message est toujours le même. Ils demandent un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le retrait des troupes israéliennes et l'entrée d'aide humanitaire, ainsi que la reconnaissance de la Palestine par la Belgique.

"Tout se passe dans le calme, avec un côté festif", a constaté notre journaliste sur place, Claire Carosone. "Les manifestants sont arrivés vers 18h30, ils sont déjà une centaine et les rangs grossissent à vue d'œil. Entassés dans la rue de l'ambassade d'Israël, ils ne peuvent pas aller directement devant l'ambassade puisqu'un dispositif policier est installé et est très important. Des auto-pompes sont également là, cachées derrière et prête à intervenir si nécessaire".