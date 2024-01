"J'ai eu la mauvaise idée de persévérer": la neige s'est invitée sur nos routes ce lundi et a causé quelques dégâts

La neige était l'invitée surprise de ce lundi matin. Elle a pas mal perturbé les déplacement puisqu'elle est tombée juste avant l'heure de pointe. Elle a fait plaisir à certains, et elle a causé des soucis à d'autres.

A Bouge (Namur), la voiture de Guillaume est sortie de la route. Dès le réveil, il avait un mauvais pressentiment. "J'avais l'intuition de ne pas partir sur un sol aussi enneigé ce matin. Et finalement, j'ai eu la mauvaise idée de persévérer... Et je n'aurais pas dû", dit-il.

Sur la route du travail ce lundi matin, certains se réjouissait des paysages enneigés. "J'ai ouvert les rideaux, j'ai vu plein de neige et je me suis dit que j'allais aller à pied au travail aujourd'hui. C'est tellement gai", s'est réjoui une habitante de Wavre.

Quelques centaines de mètres plus loin, les sols glissants ont une nouvelle fois fait des dégâts. "Ma voiture a subi un petit peu, j'ai perdu un bout... De pare-chocs, je pense. Je ne sais pas si elle roule toujours... Si elle ne démarre pas, je ne sais pas quoi faire. J'appellerai la dépanneuse du coup", nous confie un habitant qui a foncé dans un muret avec son véhicule.

Alain est pensionné, il n'a pas perdu une minute pour déneiger son trottoir. "C'est vraiment dégagé, comme ça si quelqu'un tombe, ça ne sera pas de ma faute", dit-il. "Non, je ne vais pas faire toute la rue... Quand même pas", poursuit-il en plaisantant.

Sur les hauteurs de Namur, Willy termine sa tournée. Il est chauffeur de bus scolaire. Les grands axes étaient dégagés, mais dans les petits villages, il a préféré ne pas prendre de risque. "Deux villages qu'on n'a pas su desservir: Saint-Denis et Rhisnes, parce que les parents nous ont dit que c'était trop glissant et on risquait d'aller faire un accident", explique le conducteur de bus. Quelques enfants n'ont donc pas pu se rendre à l'école ce lundi matin.