"Je suis désolé": un expert essaie de distinguer un parfum Dior à 1.600€ et sa copie 6 fois moins chère

Cette semaine, Coûte que Coûte s'intéresse à l'industrie du parfum. En cette période de fêtes de fin d'année, ce cadeau reste un incontournable. Pourtant, les prix des parfums sont parfois exorbitants. Dans son test de la semaine, Benjamin Maréchal propose une alternative, bien plus intéressante pour le portefeuille.

"Je suis désolé de vous le dire"

Dans son match, Benjamin Maréchal invite Charles Kerangoff, directeur de la parfumerie Delforge. Celui-ci est le "nez", chargé d'identifier quel échantillon est le parfum "Bois d'argent" de Dior et sa copie, le "1033" du magasin Alternative à Wavre. À savoir que l'original coûte 1600 euros/litre et l'alternative, 266 euros/litre. "Pas facile", admet de son propre aveu le testeur. "Je pense avoir Bois d'argent dans le nez", indique Charles Kerangoff. Résultat : le testeur s'est trompé. "Et bien, je suis désolé. Il s'agit du 1033".