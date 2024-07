"Je suis triste parce que je vais quitter des amis": les élèves de 6e primaire se préparent à un grand changement

La plupart se disent tristes, des larmes ont même déjà coulé en classes vertes, mais également fiers et impatients d'évoluer dans un nouvel endroit. "Cela va être un grand changement parce que là on est les plus grands et on va devenir les plus petits. On change aussi d’école, donc on va faire de nouvelles rencontres", confie Elise. "Je suis content parce que j’ai envie d’aller en secondaire et triste parce que je vais quitter des amis", regrette aussi Sasha. Alors que Jeanne révèle avoir "un peu peur".

On fait des animations avec le PMS pour les rassurer

Depuis le début de l’année, leur institutrice répond à toutes leurs questions afin de les préparer au mieux. "On fait des animations avec le PMS pour les rassurer, pour leur dire qu’il y a plusieurs filières en secondaire, qu’ils ne doivent pas stresser", explique madame Karine. "Maintenant, c’est surtout quitter leurs amis. J’en vois souvent qui pleurent en fin d’année à l’idée de quitter leurs meilleurs amis et aussi la peur de ne pas s’en faire de nouveaux. Mais je les rassure en leur disant que rapidement ils se feront de nouveaux amis", ajoute l’enseignante.

Ce jeudi, c'était leur tout dernier jour ensemble dans cette école dans laquelle ils ont grandi. Pour l'occasion, ils ont pu marquer leur passage en écrivant un message à l'indélébile sur le mur de l'école. Des messages d'espoir, de confiance en soi et d'amitié.