Johannes Boe remporte la poursuite à Oslo Holmenkollen, Thierry Langer 42e

Boe, qui a signé par la même occasion sa 18e victoire de la saison en Coupe du monde, a bouclé les 12,5 km en 32:34.0 en commettant une faute au tir. Il a devancé le Français Quentin Fillon Maillet (0 faute) de 32.7 secondes et son compatriote Sturla Holm Laegreid (1 faute) de 49.1 secondes.

Déjà assuré de remporter le gros globe du classement général de la Coupe du monde, Boe porte désormais son total à 1.499 points, 446 de plus que son Laegreid, 2e. Vetle Christiansen complète un podium 100% norvégien avec 875 points. Florent Claude se classe 22e et premier Belge avec 331 points et Thierry Langer 58e avec 43 points.

Un départ groupé est encore au programme dimanche à 12h50 dans la capitale norvégienne.