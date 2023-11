Jordanie, Égypte: serez-vous remboursé si vous annulez un voyage organisé ?

Pour l'Egypte: "En conséquence des développements récents en Israël et en Territoire Palestinien, les protestations et les manifestations peuvent devenir plus nombreuses en Égypte, et peuvent se produire de manière impromptue. Les manifestations peuvent dégénérer, et les forces de l’ordre (armée et police) peuvent intervenir violemment. En cas de troubles civils, limitez vos déplacements hors des complexes hôteliers. Restez informés, et suivez les instructions des autorités. Évitez les manifestations et les attroupements. Si vous veniez à vous retrouver au milieu de ce type d’événement, quittez les lieux immédiatement, ne prenez pas de photos ni de vidéos. Les participants peuvent être placés en garde à vue pour de longues périodes".

Pour la Jordanie, les évaluations sont différentes et ne sont pas spécialement liées à la situation en Israël et en Palestine. "Les voyages dans ce pays s'effectuent, habituellement, sans problème particulier. Il y a peu de criminalité à l'égard des étrangers et très peu de criminalité en général. Les services de sécurité sont omniprésents dans le pays. Il existe également une police de tourisme déployée près des hauts lieux touristiques. Les voyageurs doivent strictement suivre les directives des services de sécurité jordaniens", peut-on lire. Et un peu plus loin: "Les frontières peuvent être fermées à n’importe quel moment. Suite aux évènements en Syrie et en Irak, le franchissement des frontières est déconseillé. Une visite à la frontière avec la Syrie ou l’Irak est également fortement déconseillée".

Et au niveau des organisateurs de voyage ?