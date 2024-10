La circulation est fluide un peu partout: voici l'état des routes ce matin

Dans le Hainaut, les travaux sur la E42 Mons-Tournai vous ralentissent comme chaque jour : +10 min entre Maubray et Vaulx (Vaux) vers Tournai.

Même situation (+15 min) sur la E19 venant d'Anvers entre Zemst et Machelen.

On ajoutera aux ralentissements sur le ring de Bruxelles des files sur la E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne (+15 min).

Dans le sud du pays, vous ralentissez aussi de 10 minutes sur la nationale 81 entre Messancy et Weyler vers Arlon.

- Sur le ring extérieur avant les travaux d'Anderlecht entre Zellik et Anderlecht-Nord. Dans l'autre sens, seuls quelques coups de frein entre Anderlecht-Sud et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard.

- Sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

On vous parle donc des files habituelles. Il y a dix minutes à ajouter sur votre trajet:

06h29

Les files habituelles commencent autour des zones de chantiers du ring de Bruxelles

Pas de soucis sur nos routes.

On observe un début des files habituelles autour des zones des chantiers du ring de Bruxelles :

- De part et d'autre du chantier d'Anderlecht en direction de Halle ou de Grand-Bigard.

- Entre Strombeek-Bever et le Viaduc de Vilvorde vers Zaventem.

- Et bien évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où, là, on parle déjà de 10 minutes supplémentaires vers Waterloo.