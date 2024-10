Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve: le terrain de jeu des brasseurs de bière? Voici les règles qu'ils doivent respecter

Les 24h vélo de Louvain-la-Neuve c'est une grande course, mais aussi une beuverie. Est-ce une aubaine pour les brasseurs et marques d'alcool ? Des règles leur sont imposées.

Le coup d’envoi des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve a été donné à 13h et, du côté des autorités communales, on ne cache pas ses craintes de nouveaux incidents liés notamment à la consommation excessive d’alcool. Comme c’est le cas depuis 2018, la ville a d’ailleurs interdit la présence des mineurs sur l’événement entre 23 heures et 7 heures du matin. Ces jeunes pourraient être d’autant plus tentés de passer la nuit à Louvain-la-Neuve en raison des vacances scolaires.

Alors, pour éviter tous les débordements, une idée commence à faire son chemin : interdire tout simplement la consommation d’alcool, chez les mineurs comme chez les majeurs, pendant l’intégralité de ces 24 heures vélo. La bière y est, effectivement, presque omniprésente.