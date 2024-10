Propriétaire de deux commerces, Sabine, arrivée illégalement en Belgique en 2013, a été arrêtée: elle attend son expulsion

L'histoire de Sabine, propriétaire d'un restaurant et d'un salon de coiffure, interpelle. En Belgique depuis 2013, elle a été arrêtée par la police et attend son expulsion vers le Cameroun.

Sabine est propriétaire d’un restaurant et d’un salon de coiffure à Liège. Depuis le 2 octobre, sa vie a pourtant basculé : ce jour-là, Sabine a été arrêtée par la police et depuis, elle attend son expulsion vers le Cameroun.

On lui reproche de ne pas "avoir fourni des preuves suffisantes de son intégration". En effet, d'après la loi : travailler ne suffit pas pour être régularisé. Le problème, en matière de régularisation, c'est qu'il n'y a pas de critères fixés dans la loi et c'est précisément ce que demandent les associations comme le Ciré, pour coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers : qu'il y ait des critères clairs pour accorder ou non un titre de séjour.

Dans ce domaine, c'est l'Office des étrangers qui décide, et pour trancher, il dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Il pourrait tenir compte du travail comme critère pour régulariser, mais dans la pratique actuelle, il ne le fait pas parce que ça doit rester une exception. La Belgique craint un appel d'air que ça ne fasse venir des personnes de l'étranger.

Pour le Ciré, idéologiquement, c'est absurde, surtout quand on voit le nombre de métiers en pénurie en Belgique. D'ailleurs, les organisations patronales plaident pour que cette main d'œuvre venue de l'étranger puisse rester.

Autre incohérence : les illégaux qui travaillent exercent au noir. Les entreprises n'ont pas le droit de les embaucher : ce n'est pas bon pour les illégaux et ce n'est pas bon pour l'état qui se prive d'importantes recettes comme les impôts sur les revenus du travail.

