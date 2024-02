La situation est de plus en plus tendue à Bruxelles: des émeutiers provoquent la police, qui répond à l'aide de gaz lacrymogènes

La situation est de plus en plus tendue à Bruxelles. Des tracteurs ont été repoussés par les auto-pompes en début d'après-midi. Jets de pétards, de feux d’artifice, et d'oeufs... la colère est très palpable. Le rond-point Schuman est complètement encerclé par les policiers, ce qui renforce la frustration des agriculteurs. Ceux-ci essayent d’avancer mais doivent faire face au déploiement policier extrêmement important.