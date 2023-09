La violence envers les enfants interdite dans toutes les structures de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La commission Enfance du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi à l'unanimité un projet de décret qui interdit toute forme de violences envers des enfants accueillis dans des structures autorisées, agréées, subventionnées ou organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le texte vise à la fois les violences physiques, psychiques et verbales. Il s'appliquera aux enseignants, moniteurs, éducateurs et autres intervenants dans les écoles, les crèches, les services de l'aide à la jeunesse, les clubs sportifs, etc.