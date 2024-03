L'argent contribue au bonheur… et la vie sociale aussi: selon une étude, les jeunes belges sont majoritairement heureux

Un constat qui fait du bien. Un peu plus de 6 Belges sur 10 affirment être toujours ou presque heureux. Des chiffres publiés aujourd'hui par Statbel, l'office des statistiques en Belgique. On apprend aussi que les jeunes sont plus heureux que les personnes âgées.

Plus de 62% des Belges se sont sentis heureux tout le temps ou la plupart du temps au cours du dernier trimestre 2023. C'est 4% de moins qu'à la précédente étude. Pas négligeable vu l'échantillon de 5000 personnes interrogées.

"Pour moi, il y a plus ici un effet d'accumulation qui est en train encore de se marquer. Une accumulation d'une période qu'on a qualifiée de "polycrises". Le Covid, on sort du Covid, on a la guerre en Ukraine, on a la crise énergétique. On a toute une série d'éléments d'instabilité autour de nous. Et donc cette accumulation pèse, je pense, sur le moral des Belges", souligne Olivier Luminet, professeur de psychologie à l'UCLouvain.