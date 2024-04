L'arrivée d'un centre Fedasil augmente-t-elle la criminalité ? À Jodoigne, les statistiques prouvent le contraire

Dans les faits la présence d'un tel centre n'a pas de conséquences directes sur la sécurité des riverains. A Jodoigne, où le centre Fedasil a été ouvert en 2002, ni la zone de police, ni la ville ne constate une hausse de la criminalité. La cohabitation se déroule sans incidents majeurs. Les familles fréquentent les commerces de la localité, les enfants sont intégrés dans les écoles officielles et les personnes issues du centre Fedasil sont engagées par la ville.

"Il y a plusieurs années, nous avons engagé un réfugié politique ukrainien. Aujourd'hui, sa famille et lui sont tout à fait intégré à notre ville", raconte Ludivine Henrioulle, bourgmestre faisant fonction à Jodoigne. Le centre Fedasil de Jodoigne accueille aujourd'hui plus de 360 personnes, des hommes seuls, des familles ou des mineurs étrangers non accompagnés. Il y a plus de 100 centres répartis dans tout le pays.