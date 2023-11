Le centre de distribution de Delhaize à Ninove tourne au ralenti en raison d'une grève

Selon la direction de Delhaize, l'action n'a pas de conséquences pour les magasins. "Les camions peuvent entrer et sortir et les personnes qui souhaitent travailler sont autorisées à entrer", explique le porte-parole de l'enseigne au lion. Le centre de distribution de Ninove, plus petit que celui de Zellik, ne fournit pas de produits frais.

Un conflit social perdure dans le secteur du commerce alimentaire alors que les négociations patinent au sujet d'une prime de pouvoir d'achat. Le front commun syndical a appelé les travailleurs du commerce alimentaire ouvrier, soit de la commission paritaire 119, à faire grève le 22 novembre, après une première action le 15 novembre. Jeudi, un nouveau cycle de négociations aura lieu entre les syndicats et les employeurs du secteur.