Le personnel de prison en grève dès ce soir dans tout le pays: voici leurs nombreuses revendications

Le personnel des prisons se croisera les bras aux quatre coins du pays dès 22h00 ce jeudi à l'appel du front commun syndical. Par cette grève de 24 heures, le secteur pénitentiaire entend dénoncer la surpopulation carcérale, qui bafoue les droits des détenus et menace la sécurité des travailleurs et travailleuses.

Cette nouvelle action intervient d'ailleurs peu après un incident majeur dans une maison d'arrêt d'Anvers, un établissement pénitentiaire où est exécutée la détention préventive. Un détenu a été retrouvé grièvement blessé dans sa cellule mardi soir, après plusieurs jours de sévices. Le parquet a qualifié les faits de tentative d'assassinat, viol et torture. Une enquête a été ouverte. Six personnes étaient incarcérées dans la cellule où la victime de 41 ans a été agressée. Théoriquement, cette cellule n'aurait dû accueillir que trois individus, selon les syndicats. D'après un représentant du syndicat socialiste ACOD/CGSP Prisons à Anvers, ce type de faits "aurait pu arriver dans tout autre établissement pénitentiaire" car le personnel a à peine le temps de contrôler les cellules, entre la distribution de la nourriture, les promenades, l'accueil des visiteurs, des avocats et des médecins, les transferts vers les tribunaux, etc.

L'action de jeudi s'inscrit en outre dans un mouvement de grogne général. En septembre dernier, les prisons de tout le pays s'étaient déjà mises en grève pendant 24 heures pour dénoncer les conditions de détention et de travail "inhumaines" qui y règnent. En janvier, une nouvelle grève de 24 heures avait encore touché les prisons du royaume. Les prisons de Flandre avaient ensuite embrayé avec une semaine d'actions en février.

La confiance est faible

Début mars, dix établissements pénitentiaires avaient refusé d'accueillir de nouveaux détenus. Dans la foulée, des concertations ont eu lieu entre les syndicats et le cabinet du ministre de la Justice. Paul Van Tigchelt (Open VLD) avait notamment proposé que les détenus condamnés à des peines maximales de dix ans de prison - à l'exception des condamnations pour terrorisme et infractions sexuelles - puissent effectuer leur peine de façon alternée, en restant un mois en prison puis en sortant de prison durant un mois. Les mesures proposées n'ont cependant pas fait l'unanimité parmi le personnel et les syndicats, qui exigent des solutions à long terme. Le préavis déposé le 2 mars a alors été activé.