Le premier livre belge de Christophe Deborsu: une histoire d’amour entre une Flamande et un Francophone qui dit beaucoup... de la politique

Christophe Deborsu était l’invité de Bel RTL Matin. Au micro de Martin Buxant, le journaliste, spécialiste de la politique belge, a présenté son nouveau livre bilingue, "Bente et Baudouin, Bente en Boudewijn".



Christophe Deborsu propose "un premier livre belge", et donc dans les deux langues. Ce roman a été écrit en néerlandais et traduit en français. C’est aussi la première fois qu’un Wallon écrit un roman en néerlandais.

C’est bien le même livre, la même trame dans les deux langues, mais l’auteur précise quand même que quelques petits détails changent pour ne pas vexer les uns et les autres: "Parfois je dois un petit peu être gentil avec les Flamands, par exemple en néerlandais, je n’ai pas dit que l’éditeur flamand m’avait fait travailler deux fois plus pour le même prix, parce que je n’ai pas eu un euro en plus et on m’a demandé de le traduire, cela fait quand même quelques mois de travail en plus", affirme-t-il, le sourire aux lèvres.