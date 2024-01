Les étudiants jobistes toujours plus nombreux à financer leurs études

Un étudiant sur deux a un job à côté de ses études, et parmi ces étudiants jobistes, 76 % travaillent pour financer leur scolarité, ressort-il d'une enquête de la Fédération des étudiants francophones (FEF), citée dans Le Soir lundi.

Entre les mois de septembre et novembre 2023, le syndicat étudiant a recueilli près de 5.000 réponses via un formulaire disponible en ligne et sur certains stands sur les campus.