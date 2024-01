"Une croûte de gel permet le passage des machines": les forestiers, soulagés, peuvent se remettre au travail

Les forestiers sont à nouveau de service, après de longues semaines de galère et d'inactivité. La pluie incessante rendait les chemins impraticables. "Les quelques jours de gelée intense la nuit ont fait du bien, se réjouit Julien Degeye, entrepreneur forestier. La forêt a quand même pu sécher, il y a une croûte de gel qui permet le passage des machines sur les terrains. On veut satisfaire un maximum de clients et pouvoir sortir un maximum de volume en un minimum de temps."

En forêt, on s'active pour rattraper le temps perdu. Terminé les chemins boueux dans lesquels s'enfonçaient les machines, qui pèsent de 15 à 20 tonnes. "On a des délais pour terminer l'exploitation des lots. On a des amendes quand on ne termine pas dans les délais. Vu les conditions météos qu'on a eues cet hiver, on demande bien évidemment aux propriétaires forestiers de reporter les délais", souligne François de Meersman, secrétaire général de la confédération belge du bois.