Les personnes porteuses du VIH victimes de discriminations: "Des infirmiers refusent de soigner les personnes séropositives"

Comme l’a expliqué Thierry Martin, directeur de la plateforme Prévention Sida, les a priori envers les personnes porteuses du VIH sont encore (trop) fort présents.

"Malheureusement, c’est à peu près dans tous les domaines de la vie quotidienne. Autant les progrès médicaux ont été importants par rapport au mode de transmission et de prévention, autant le regard de la société continue d’avoir une image très négative des personnes séropositives, notamment dans le domaine médical", s’indigne-t-il dans le RTL Bienvenue. "On voit que des dentistes, des gynécologues et des infirmiers refusent de soigner les personnes séropositives".