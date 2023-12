Les pistes de luge et de ski alpin sont ouvertes à Ovifat: les premiers skieurs sont arrivés

Pour la première fois de la saison, certaines pistes de ski et de luge sont ouvertes dans les Cantons de l'Est. La quantité de neige tombée ces derniers jours permet la pratique du ski de fond dans le centre de sport d'hiver d'Herzebösch, à Elsenborn, sur le territoire de la commune de Bütgenbach. Les pistes de 2 et de 5 km y sont tracées. Les locations de ski y sont également ouvertes.

A Ovifat, sur le territoire de Waimes, on a eu recours aux canons à neige pour obtenir une couche de poudreuse variant entre 15 et 20 cm et ainsi pouvoir ouvrir les pistes de ski alpin verte et bleue ainsi que la piste de luge.