Les salariés belges ont manqué 10% de leur temps de travail l'an dernier: pourquoi un tel absentéisme?

De plus en plus d'absentéisme au travail, c'est ce qui ressort d'une récente étude d'Attentia. La tendance est à la hausse et ces chiffres n'ont jamais été aussi importants. Au total, les Belges ont été absents près de 10% de leur temps de travail.

Cela concerne aussi bien l’absentéisme de moyenne durée (plus d'un mois) que l’absentéisme de longue durée (plus d’un an). Les congés de maladie de courte durée (moins d’un mois) ont également été plus élevés l’année dernière que pendant la période du coronavirus, mais moins élevés qu'en 2022.