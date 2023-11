Leslie perpétue la tradition abandonnée par bpost: elle décore elle-même la boîte aux lettres pour la Saint-Nicolas

Leslie customise une boîte-aux- lettres à Gouy-Lez-Piéton (Courcelles). Sa petite fille de 5 ans et demi attendait impatiemment de poster son courrier, sauf que bpost ne décore plus les boîtes rouges cette année.

"Venir poster la lettre avec les décorations de Saint-Nicolas, je trouvais ça tellement magique et ma fille attendait à chaque retour de l’école en disant : maman, les pères fouettards n’ont pas encore mis. Donc, je me suis dit : si ça ne se fait pas, alors je vais le faire", confie la maman.



L’institutrice a donc tout mesuré et confectionné elle-même les décorations : "J’ai même mis un petit bâton pour que cela tienne bien droit. Et je me suis permise de mettre un petit autocollant disant : ne m’enlevez pas, je souhaite garder la magie dans les yeux des enfants".

C’est bien qu’une enseignante ait pris l’initiative de le faire

Une initiative très appréciée dans le quartier : "C’est émouvant, c’est très bien pour les enfants. C’est dommage que bpost ne le fasse plus d’ailleurs. C’est bien qu’une enseignante ait pris l’initiative de le faire", réagit une dame.



Si bpost ne décore plus les boîtes aux lettres, le secrétariat de Saint-Nicolas reste tout de même ouvert. L’entreprise prévoit également de se rendre dans différentes villes pour récupérer les courriers avec le Saintnicolis.