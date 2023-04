Luca Brecel mené 10-6 dans son quart de finale face au N.1 mondial Ronnie O'Sullivan

Luca Brecel (WS 10) est mené 10-6 par Ronnie O'Sullivan à l'issue de la deuxième session du quart de finale du championnat du monde de snooker, mardi soir à Sheffield en Angleterre. Le Limbourgeois de 28 ans était mené 6 frames à 2 après la première session par "The Rocket", le N.1 mondial. Le duel, joué au meilleur des 25 frames, s'achèvera lors de la 3e session qui débutera mercredi après-midi.

Brecel a éliminé vendredi en huitièmes de finale l'ancien triple champion du monde Mark Williams (WS 8) 13-11. Le 'Belgian Bullet' dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour.