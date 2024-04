"Ma réaction, ça a été de fuir": de plus en plus d'arbitres victimes de violences

C'est un fléau du sport et plus souvent du football. Chaque semaine, des arbitres se font insulter sur les terrains et ces faits vont même plus loin dans certains rares cas. Exemple avec Thomas Demazy qui, après une rencontre particulièrement riche en actions dangereuses, s'est retrouvé pris à partie par un père et son fils qu'il avait exclu pendant le match."Après le match, je prends ma douche. La rentrée au vestiaire avait été assez compliquée et animée, avec des supporters très énervés. En sortant du vestiaire, je vois le joueur que j'avais exclu et son père, très alcoolisé. Il a commencé à m'insulter et son fils m'a frappé. Ma réaction, ça a été de fuir", explique l'arbitre.

Ceux-ci sont allés jusqu'à le poursuivre, obligeant le jeune arbitre à fuir et d'autres personnes à intervenir. Ces faits se sont produits dans un match de football amateur sans réel enjeu.