Manifestation des agriculteurs: barrage filtrant levé à Hal, d'autres blocages toujours en cours

L'autoroute E429 à hauteur de Hal a été libérée de tout blocage, a confirmé la police fédérale de la route vendredi. Des agriculteurs y avaient installé un barrage filtrant, désormais levé. Des blocages sont toutefois toujours en cours sur certaines routes importantes ainsi que devant des centres de distribution de plusieurs chaînes de magasins.

Selon le dernier point de la police fédérale, vers 7h45, le ring de Bruxelles (R0) est toujours inaccessible à Haut-Ittre, Nivelles et Hal, avec des déviations prévues via le ring extérieur et l'A54. L'autoroute E19 est également fermée à hauteur de Houdeng-Goegnies, les automobilistes étant déviés via l'E42 vers Liège ou l'A54 vers Nivelles.