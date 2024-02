Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

07h29 Les premiers ralentissements apparaissent Toujours peu de ralentissements à signaler ce vendredi matin. Les premiers ralentissements apparaissent entre Nivelles-Nord et Haut-Ittre suite au blocage de la E19 et la déviation via le Ring-Est. Mais cela reste encore très léger. (+2 min) Cela reste aussi léger (+3 min) entre Le Roeulx et Houdeng-Goegnies suite à la fermeture de l'E19 vers Bruxelles. 10 minutes à ralentir sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen puis 6 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction de Waterloo.

07h09 La circulation reste fluide, quelques points de blocage subsistent néanmoins La circulation est très fluide ce vendredi matin. Quelques files sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen, où vous perdez 7 minutes. Un peu plus loin, vous ralentissez un peu moins de 5 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Sur le ring extérieur, vous ralentissez 5 minutes entre Beersel et Hal. On rappelle quelques points de blocages qui subsistent : La E19 toujours fermée à Haut-Ittre vers Bruxelles avec déviation via le Ring Est La E19 fermée à Nivelles vers Mons avec déviation via l'A54 La fermeture de cette E19 à Houdeng-Goegnies en direction de Bruxelles avec déviation via l'E42 et l'A54 pour rejoindre Bruxelles. Fermeture du ring extérieur de Bruxelles à Huizingzen et de la E429 Tournai-Bruxelles à Hal. Vous circulez toujours sur une seule bande sur l'A501 à hauteur de Familleureux. Un barrage est toujours en cours sur la Nationale 51 à Quiévrain Dans la région de Bouillon, un barrage est toujours en cours au croisement de la Nationale 83 et 89 à Beaubru.

06h29 Très peu de ralentissements ce vendredi matin Très peu de ralentissements à signaler ce matin ce vendredi matin : 5 minutes perdues sur le ring extérieur entre Beersel et Huizingen, 5 minutes sur la Nationale 28 reliant Hal à Haut-Ittre, itinéraire de déviation suite au blocage de l'E429 à Hal. Et 3 petites minutes de perdues sur le ring intérieur entre Grimbergen et Machelen.