Un dépôt Delhaize à Ninove complètement bloqué par des agriculteurs ce vendredi matin

Vider les rayons de nos grands magasins, c'est désormais l'un des objectifs des agriculteurs belges pour rappeler aux consommateurs que ce sont eux qui nourrissent le pays et que leurs demandes doivent être entendues immédiatement. La colère du monde agricole se concentre sur les dépôts de la grande distribution, notamment à Ninove, où un dépôt Delhaize.

Notre journaliste Cathline Delvaux est sur place, elle constate que le centre de distribution est complètement bloqué et c'est le cas depuis mardi. Les agriculteurs sont présents. Ils sont une quinzaine, mais ils se relaient pour rester le plus longtemps possible devant le dépôt. "Aucun camion ne passe", dit-elle. Cela signifie que les camions venant des fournisseurs ne peuvent pas entrer, mais aucun camion en direction des magasins ne peut pas non plus sortir.