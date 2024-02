Plusieurs postes-frontières vers les Pays-Bas bloqués par des agriculteurs belges

Des agriculteurs belges se sont installés à plusieurs postes à la frontière avec les Pays-Bas afin de poursuivre leur action de protestation. Vendredi matin, vers 6h30, plusieurs blocages étaient signalés sur les autoroutes néerlandaises menant à Anvers.

Selon l'ANWB et le Centre flamand du trafic, des convois bloquent notamment l'A4 entre Bergen op Zoom et Anvers, l'A16 entre Breda et Anvers et l'A67 entre Eindhoven et Anvers.