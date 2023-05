Manifestation en front commun ce lundi à Bruxelles: quelles sont les revendications des syndicats?

On attend environ 10 à 15.000 manifestants ce lundi à partir de 11 heures dans les rues de Bruxelles. Une manifestation de plus, qui est loin d’être la première depuis le début de l’année. L’objectif ici? Dénoncer les atteintes au droit de grève.

Concrètement, c'est manifester pour dire que l'on veut encore manifester. "Manifester, c'est participer à une manifestation syndicale. C'est éventuellement participer à une grève ou un piquet de grève. Mais c'est aussi participer à tous les mouvements citoyens qui se produisent, comme les marches contre le réchauffement climatique, ou autre sujets de contestation qui existent et qui sont, eux, menés par le mouvement citoyen", souligne Thierry Bodson, président de la FGTB.

Une manifestation qui trouve son origine dans le conflit chez Delhaize. Un conflit qui dure depuis plus de 70 jours... La crainte, pour les syndicats, c'est que la situation chez Delhaize ne se généralise à beaucoup d'autres secteurs. "C'est le fait que ça concerne tout un chacun, puisque quand on parle de dumping social, on sait que les recettes appliquées par Delhaize peuvent être appliquées à tous les secteurs. Et quand on parle de limitation du droit de grève, on sait que la jurisprudence de Delhaize, si on n'y fait pas attention, fera tache d'huile aussi. Et qu'elle restreint très clairement jusqu'à l'exercice même du droit de grève", note Myriam Delmée, présidente du SETCa.