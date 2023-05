Crises à répétition dans le secteur de la grande distribution: n'y a-t-il pas trop de supermarchés en Belgique?

Par exemple, dans le quartier Georges Henri à Bruxelles, sur 1 km, il y a 5 supermarchés. Même si les habitants, mais aussi les commerçants, trouvent cela pratique, n'est-ce pas un peu trop ? Notre pays compte 4 supermarchés pour 10.000 habitants. C'est deux fois plus qu'aux Pays-Bas. Pourtant, cette concurrence ne fait pas baisser les prix, et cela s'explique par deux facteurs : "Les fluctuations au niveau des matières premières, des hausses et des baisses. Mais également la grande distribution qui a des marges excessivement basses en Belgique", détaille Pierre-Alexandre Billiet, directeur général du magazine Gondola, spécialisé dans le commerce de détail.

Le nombre de supermarchés a augmenté ces dernières années pour s'adapter à la consommation. "Les Belges dépensaient plus, achetaient dans plus de magasins, de plus en plus de produits. Et à un certain moment, le Belge a commencé à dépenser moins de manières structurelles.", poursuit Pierre-Alexandre Billiet.

Résultat ? Des magasins ferment et cela engendre de nombreuses pertes d'emploi.