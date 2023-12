Marche nationale contre l’antisémitisme: qui sont ces personnalités belges appelant au rassemblement à Bruxelles?

76 signalements. C’est le nombre de discriminations antisémites recensées cette année par Unia, l’institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité en Belgique. Un nombre dix fois plus élevé que l’année dernière. Pour lutter contre ces discriminations, un appel au rassemblement a été lancé et concrétisé : une marche citoyenne est organisée ce dimanche à 14h.

