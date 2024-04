Moins d'élèves dans les classes? Le projet de décret approuvé par le Parlement ne plaît pas aux syndicats enseignants

En conséquence, les directeurs d'établissement devront dès septembre justifier leur demande de dérogations. Les syndicats pourront de leur côté émettre un avis sur ces demandes. En cas de désaccord, ils auront la possibilité d'introduire un recours auprès des services du gouvernement.

Des sanctions sont prévues pour s'assurer du respect des règles. Celles-ci pourront aller jusqu'à une réduction de 5% de la dotation de fonctionnement des écoles en cas de récidive.

Du changement en maternelle

Le nouveau décret ne change pas les normes d'encadrement actuellement en place dans le primaire (24 élèves maximum dans les deux premières années et 28 de la 3e à la 6e primaire) et le secondaire (24 élèves durant les deux premières années, et puis de 22 à 32 élèves selon les années et les filières).