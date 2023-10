"Mon propriétaire veut indexer mon loyer deux années d’un coup, a-t-il le droit?", s'interroge Maël

Tout d'abord, si son propriétaire n’a pas indexé le loyer les années précédentes, il ne peut pas réclamer le montant "non perçu".

Votre propriétaire doit vous le signifier par écrit. Il n’est pas non plus obligé de le faire chaque année. Dans le cas de Maël, il y a deux choses à préciser.

Une fois par an, au plus tôt, à la date d’anniversaire de votre bail, le loyer peut donc être indexer en fonction de l'indice des prix à la consommation. Cette indexation n’est pas automatique.

C'est le cas, aussi, s'il oublie la date d'anniversaire du bail et souhaite vous indexer quelques semaines, mois après.

Prenons un exemple: le bailleur ne vous indexe pas pendant 3 ans, et puis, cette année, il indexe. Le calcul est assez simple. Le loyer de base multiplié par l'incide des prix actuels, divisé par l'indice des prix, au moment de la signature du bail. Vous obtenez un nouveau montant, l'indexation autorisée. Et pas question pour le propriétaire de demander plus.

Les 150 euros dont parle Maël pour deux ans, c'est logique. C'est une remise à niveau.