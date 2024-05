Nouveau rassemblement devant l'ambassade d'Israël, à Uccle: les manifestants, dans le calme, continuent de scander leurs revendications

Hier, un rassemblement organisé devant l'ambassade d'Israël, à Uccle, a légèrement dégénéré. Des policiers sont intervenus et certains manifestants ont été blessés. Ce jeudi, une nouvelle manifestation a lieu.

Après les débordements hier soir à Bruxelles lors d'une manifestation pro-palestinienne, une plainte collective a été déposée. Elle vise notamment le bourgmestre d'Uccle. Ce jeudi, un nouveau rassemblement identique à ceux organisés ces derniers jours est à nouveau prévu, toujours devant l'ambassade d'Israël, à Uccle.

"Pour l'instant, tout se passe dans le calme, avec un côté festif", constate notre journaliste sur place, Claire Carosone. "Les manifestants sont arrivés vers 18h30, ils sont déjà une centaine et les rangs grossissent à vue d'œil. Entassés dans la rue de l'ambassade d'Israël, ils ne peuvent pas aller directement devant l'ambassade puisqu'un dispositif policier est installé et est très important. Des auto-pompes sont également là, cachées derrière et prête à intervenir si nécessaire".