Le Salon de l'Auto va faire son grand retour en 2025: comment cet événement peut-il aider les Belges à choisir un véhicule?

"On avait toujours gardé une porte ouverte pour 2025. Au vu du contexte actuel au niveau du marché automobile, les membres qui font partie de la FEBIAC, qui sont, au final les marques automobiles, ont pris la décision, ici au mois de mai, de déjà annoncer l'organisation d'un Salon de l'Auto en février 2025", note Christophe Dubon, porte-parole de la FEBIAC.

Le choix d'une voiture trotte toujours dans la tête du Belge. En effet, ça n'est pas toujours évident. Comment le Salon peut-il aider à cela ? "Ce qui se passe actuellement avec le marché, c'est que l'offre en matière de produits, de motorisation, n'a jamais été aussi grande et diversifiée qu'actuellement. Donc certainement le rôle d'un salon comme l'est le Salon de l'Auto de Bruxelles, c'est d'informer, de montrer les nouvelles technologies, d'expliquer également aux clients quelle technologie est préférable pour tel type d'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète une voiture neuve, très clairement, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle sera l'utilisation que je vais avoir de mon véhicule ? Et dans le cadre de cette utilisation, quelle sera la technologie qui pourra le mieux répondre à mes besoins ?", estime le porte-parole.

Que doit mieux faire le Belge pour s'informer, notamment pour les voitures électriques ? "On voit que les prix commencent vraiment à diminuer parce que de plus en plus de constructeurs généralistes viennent sur le marché avec des voitures électriques pour monsieur et madame tout-le-monde. Quand une nouvelle technologie arrive sur un marché en général, elle arrive toujours par les modèles haut de gamme, voire très haut de gamme, avant de se propager dans toutes les gammes de véhicules. L'offre aujourd'hui se diversifie. C'est pour ça qu'il faut faire le bon choix quand on achète une voiture neuve".